7 років за ґратами загрожує здолбунівчанину за пограбування пенсіонера

Слідчі відділення №6 (м.Здолбунів) закінчили досудове розслідування та за погодження Здолбунівської окружної прокуратури скерували до суду матеріали кримінального провадження відносно 27-річного обвинуваченого у грабежі, скоєному повторно та в умовах воєнного часу.

У березні цьогоріч молодик уже був засуджений за аналогічний злочин. Щоправда, суд звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком два роки. Але змінювати свій стиль життя він не збирався і продовжив свою злочинну діяльність.

Коли посеред ночі 12 серпня 71-річному здолбунівчанину стало зле, він вийшов у місто в пошуках цілодобової аптеки. Дорогою зустрів невідомого, який попросив грошей на випивку. Коштів пенсіонер не дав, але погодився купити алкоголь.

Втім, ані працюючого магазину, ані аптеки чоловіки так і не знайшли, тому 71-річний житель Здолубнова повернувся додому. Зловмисник зайшов за пенсіонером у під’їзд, штовхнув і вдарив, знявши із нього жилетку, в якій знаходилися 8500 гривень, 50 євро та мобільний телефон утік із місця події. Із заявою до поліції пенсіонер звернувся уже зранку.

У результаті проведених невідкладних слідчих дій і розшукових заходів поліцейські оперативно встановили особу та місце перебування нападника. Він переховувався у родичів.

27-річного молодика затримали у порядку статті 208 КПК України та повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. На період досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою.

І хоч він співпрацював зі слідством, обтяжуючою обставиною у призначенні покарання є вчинення злочину відносно особи похилого віку.

Відповідно до укладеної між підозрюваним і процесуальним прокурором угоди про визнання винуватості строк покарання визначений у виді позбавлення волі на сім років і один місяць. Утім, остаточне рішення прийматиме суд.

Відділ комунікації поліції Рівненської області