За привласнення бюджетних коштів на будівництві амбулаторії на Херсонщині судитимуть інженера з технагляду

Олешківською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно інженера з технічного нагляду за сприяння у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, а також підробку документів (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що обвинувачений умисно вніс недостовірні дані до актів виконаних робіт щодо будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в одному із сіл Херсонського району. Таким чином він сприяв службовій особі підрядної організації у заволодінні понад 870 тис грн, спричинивши збитки державним інтересам в особливо великих розмірах.

В грудні 2021 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора підрядної організації.

Для відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, прокуратурою заявлено цивільний позов на цю суму.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури