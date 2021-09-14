За «продаж» посад судитимуть одного з екскерівників територіального органу Державної регуляторної служби України

Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно одного з екскерівників територіального органу Державної регуляторної служби України за фактами зловживання впливом та шахрайства (ч. 2 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений намагався заволодіти 50 тис доларів США нібито за призначення громадянина на керівну посаду в підприємстві. Пізніше за 10 тис доларів США він обіцяв цьому ж громадянину вплинути на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, щодо призначення його на іншу посаду до одного з міністерств. Під час одержання коштів його затримали правоохоронці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора