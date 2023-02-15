За вбивство 50-річного мешканця Подільського району Одещини засудили до чотирьох років позбавлення волі

Подія сталася у серпні минулого року в селі Троїцьке Любашівської територіальної громади. До поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про виявлення в одному з приватних домоволодінь 68-річного місцевого жителя з ознаками насильницької смерті. За висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер від механічної асфіксії внаслідок аспірації крові в дихальні шляхи.

Поліцейські розшукали 50-річного місцевого громадянина, який напередодні заходив у гості до небіжчика. Чоловік зізнався правоохоронцям, що під час застілля власник оселі висловлювався на його адресу образливо, через що він розлютився і вдарив пенсіонера кулаком в обличчя, а коли той впав – ногою по голові. Далі правопорушник намагався підняти потерпілого, але через погрози і образи, що продовжувалися, залишив його у дворі і пішов додому.

Наступного дня він виявив односельця на тому ж місці, де залишив напередодні, і попросив родичку викликати «швидку». Медики лише констатували смерть чоловіка.

Дії правопорушника слідчі кваліфікували як вбивство, скоєне з необережності. На підставі зібраних доказів поліцейські, під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури, висунули фігуранту звинувачення за частиною 1 статті 119 Кримінального кодексу й скерували обвинувальний акт до суду.

Суд, розглянувши матеріали провадження, дослідивши докази, зібрані правоохоронцями на етапі досудового розслідування, визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Подільське районне управління поліції Одещини