Продавав наркотики через телеграм-канал: у Києві оперативники затримали наркодилера

Зловмисник відправляв клієнтам наркотичні засоби та психотропи різними службами таксі. У ході слідчих дій поліцейські вилучили у фігуранта марихуану, гашиш, амфетамін та галюциногенні гриби. Вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку становить близько 200 тисяч гривень.

Під час відпрацювання оперативної інформації працівники відділу кримінальної поліції Дарницького управління затримали чоловіка за збут наркотиків. Правопорушником виявився 34-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці встановили, що фігурант приймав замовлення через телеграм-канал, а збував наркотичні засоби через служби таксі. Інтернет-магазин нараховував великий асортимент наркотиків та психотропних речовин.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання підозрюваного поліцейські вилучили комп’ютерне обладнання, 500 грамів марихуани, амфетамін, а також гашиш та галюциногенні гриби, які зберігалися у холодильнику. Речові докази направлено на експертне дослідження. Вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку становить близько 200 тисяч гривень.

Слідчі Дарницького управління поліції затримали наркодилера у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Фігурантові загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі суд обирає підозрюваному запобіжний захід, а поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення каналу постачання наркотичних засобів та інших осіб, причетних до розповсюдження наркотиків у столиці.

Відділ комунікації поліції Києва