За вбивство подружжя пенсіонерів на Буковині судитимуть двох братів

Чернівецька окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно двох жителів Чернівецького району за фактами розбійного нападу, поєднаного з насильством, подвійного вбивства, викраденні офіційного документа, несанкціонованого втручання до інформаційної (автоматизованої) системи та у закінченому замаху на викрадення чужого майна (ч. 4 ст. 187, п. 1, п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 357, ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, у липні цього року, двоє братів з села Ставчани Чернівецького району, вступивши у попередню змову, пограбували та вбили подружжя пенсіонерів. Потерпілі – жителі Чернівців, у Ставчанах мали дачний будинок, куди час від часу навідувались.

З метою заволодіння майном потерпілих, чоловіки пробрались до їх оселі вночі через відчинену кватирку на веранді. Погрожуючи фізичною розправою вимагали надати їм всі наявні грошові кошти. Першого позбавили життя господаря будинку – нанесли смертельний удар обухом сокири. Дружину потерпілого вбили після того, як вказала де знаходяться гроші. Взяли 13 000 гривень, банківську картку, мобільний телефон та покинули місце злочину.

Також, встановлено, що старший з братів, 27-річний зловмисник, намагався через викрадений мобільний телефон потерпілих активувати можливість зняти кошти з їх банківського рахунку, однак не довів свій злочинний умисел до кінця, оскільки транзакції були відхилені системою онлайн-банкінгу.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП у Чернівецькій області та слідчі відділення поліції №2 (м. Кіцмань).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура