За використання банківської карти загиблого та заволодіння ₴50 тис. шляхом обману судитимуть поліцейських з Донеччини

Направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох офіцерів Центрального ВП ГУ Нацполіції в Донецькій області.

Слідством встановлено, що у вересні 2019 року оперуповноважені відділу кримінальної поліції, перебуваючи на місці події, де було виявлено тіло померлого чоловіка, заволоділи його банківською карткою та сім-карткою з абонентським номером.

В подальшому правоохоронці почали використовувати банківську картку померлого у своїй протиправній діяльності.

Крім цього, в січні 2020 року вказані оперуповноважені, з метою підвищення показників своєї роботи, у місті Маріуполі безпідставно затримали 24-річного чоловіка. Погрожуючи фізичною розправою з його дружиною та дітьми, правоохоронці змусили затриманого зізнатися в тому, що він приїхав до міста начебто з метою збуту наркотичних засобів шляхом так званих «закладок». Створивши штучні докази вчинення злочину, оперуповноважені викликали слідчо-оперативну групу, яка затримала чоловіка.

В подальшому, правоохоронці висунули затриманому вимогу надати їм 200 000 гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності, а також звільнення з-під варти.

Виконувати свою обіцянку правоохоронці не збирались та шляхом обману одержали від дружини затриманого чоловіка близько 50 тисяч гривень, які розподілили між собою та використали на особисті потреби, зокрема, азартні ігри.

Таким чином, правоохоронці обвинувачуються у:

викраденні офіційного документу, вчиненого з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357 КК України);

завідомо незаконному затриманні з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 КК України);

незаконному проведенні за попередньою змовою групою осіб обшуку житла, вчиненому службовою особою з погрозою застосування насильства (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України);

заволодінні офіційним документом шляхом зловживання особи своїм службовим становищем, вчиненого з корисливих мотивів, повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357 КК України);

перевищенні службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувались насильством або погрозою застосування насильства, за відсутності ознак катування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України);

завідомо неправдивому повідомленні слідчому або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, що поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383 КК України);

таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 185 КК України);

заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську. Процесуальне керівництво — Донецька обласна прокуратура. Оперативний супровід — Донецьке управління ДВБ Нацполіції.