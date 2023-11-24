Заарештовано забудовника, який пропонував хабар віцепрем’єр-міністру Кубракову

Вищий антикорупційний суд узяв під варту забудовника Сергія Копистирю з альтернативою 100 млн гривень застави. Його НАБУ і САП підозрюють у спробі підкупу віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду .

Таке рішення 24 листопада ухвалив слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов.

“Клопотання задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Сергія Копистиря запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, тобто до 19 січня 2024 року включно”, – оголосив суддя.

Одночасно йому визначили альтернативний запобіжний захід у вигляді застави розміром 100 млн гривень.

При цьому НАБУ і САП просили 199 млн гривень застави.

У чому підозрюють забудовника

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що підприємець пропонував хабар віцепрем’єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову. Його було затримано слідчими Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними слідства, власник приватного товариства запропонував Кубракову нерухомість у зведених новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн гривень.

В обмін на це Кубраков мав залишити в силі раніше укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу. Вказаний комплекс знаходиться на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Також Кубраков мав посприяти в отриманні дозвільних документів та необхідних погоджень.

Для того, щоб приховати злочин, нерухомість планувалось оформити на довірену особу посадовця.

Як з’ясували детективи, на момент викриття злочину на довірену особу було оформлено особу 15 квартир у Києві.

Окрім цього підозру отримала керівниця державного підприємства. За даними САП вона входить до сфери управління Міністерства розвитку громад. Між цим підприємством і приватним товариством-забудовником було укладено ряд договорів з метою будівництва на земельній ділянці, яка належить державі, житлових будинків.