Задокументовано багатомільйонну корупційну схему під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для «Укрзалізниці»

Проводяться обшуки у службових приміщеннях «Укрзалізниці» та комерційних структур у м. Вінниці та Києві.

Слідство обґрунтовано підозрює посадових осіб філії «Укрзалізниці» в організації схеми привласнення державних коштів через афілійовані комерційні структури, зокрема з ознаками фіктивності.

Попереднім розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 років філія виділила понад 60 мільйонів гривень для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу. Переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури, яким «Укрзалізниця» перерахувала всю суму грошей.

Проведені в ході слідства експертизи встановили реальну вартість товарно-матеріальних цінностей та засвідчили безпідставне завищення вартості продукції, що завдало збитків державі на суму майже 12 мільйонів гривень.

Національна поліція України