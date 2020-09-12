Закінчено досудове розслідування щодо двох посадовців ДП «Електроважмаш» (відео)

Харківською місцевою прокуратурою №3 оголошено про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно двох службових осіб ДП «Завод «Електроважмаш» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), а також одному з заступників вищого керівництва — у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинена у великому розмірі).

Як повідомив керівник Харківської місцевої прокуратури №3 Руслан Скуратович, у ході досудового розслідування встановлено, що між ДП «Завод «Електроважмаш» та підприємством, розташованим в м. Лондоні, укладено договір на поставку обладнання.

У період з грудня 2019 по квітень 2020 року один з заступників вищого керівництва зазначеного підприємства, узгоджуючи поставки тягового агрегату, достовірно знав, що його планова собівартість та фактична вартість виробництва є вищою за ціну продажу.

Незважаючи на те, що представнику вищого керівництва заводу було відомо про даний факт, вказаний керівник, несумлінно ставлячись до своїх службових обов’язків, підписав специфікацію та додаткову угоду, згідно яким передбачено поставку агрегату покупцеві за заниженою ціною.

У подальшому один з заступників вищого керівництва ДП підписав дві міжнародні товарно-транспортні накладні, відповідно до яких підприємство відвантажило чотири одиниці тягового агрегату на користь іноземного підприємства. При цьому встановлено, що кінцевим вантажоотримувачем є Брянський машинобудівний завод, який є найбільшим виробником маневрових та магістральних тепловозів у Російській Федерації.

Загальна сума збитків, завданих державному підприємству, складає понад 1 млн грн.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків, на майно підозрюваних накладено арешт. Також заступника вищого керівництва підприємства відсторонено на час слідства від займаної посади.

Представнику вищого керівництва заводу, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Санкція ч. 4 ст. 191 КК України, за якою повідомлено про підозру заступнику керівника підприємства, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснював Індустріальний ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прокуратура Харківської області