Затримано адвоката, який намагався підкупити офіцера СБУ
За процесуального керівництва Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону викрито та затримано адвоката під час надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення дії в інтересах третьої особи з використанням наданої їй влади чи службового становища (ст. 369 КК України).
За даними слідства, адвокат надала службовій особі – оперуповноваженому одного із відділів Управління Служби безпеки України в Черкаській області, під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду в розмірі 400 дол США за надання висновку щодо її клієнтів – іноземців про непричетність до терористичної діяльності або діяльності спеціальних служб іноземних держав.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління ГУ Нацполіції в Черкаській області за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Спеціалізованої прокуратури
у військовій та оборонній сфері Центрального регіону