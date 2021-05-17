Затримано адвоката, який намагався підкупити офіцера СБУ

За процесуального керівництва Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону викрито та затримано адвоката під час надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення дії в інтересах третьої особи з використанням наданої їй влади чи службового становища (ст. 369 КК України).

За даними слідства, адвокат надала службовій особі – оперуповноваженому одного із відділів Управління Служби безпеки України в Черкаській області, під контролем правоохоронних органів, неправомірну вигоду в розмірі 400 дол США за надання висновку щодо її клієнтів – іноземців про непричетність до терористичної діяльності або діяльності спеціальних служб іноземних держав.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого управління ГУ Нацполіції в Черкаській області за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Центрального регіону