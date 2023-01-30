Затримано зловмисника, який намагався знищити докази своєї причетності до вбивства

Особливо тяжкий злочин стався 27 січня в смт Вапнярка Тульчинського району на території місцевої школи. Під час конфлікту 32-річний зловмисник завдав руками та ногами односельцю тілесні ушкодження несумісні з життям. Намагаючись уникнути відповідальності, правопорушник спробував знищити свій одяг із залишками крові потерпілого.

Тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті 28 січня виявили місцеві жителі та відразу викликали поліцію.

На місці події слідчо-оперативна група та криміналісти зібрали докази причетності до злочину місцевого жителя, який проживає неподалік.

Попередньо слідчі встановили, що між потерпілим, який працював у шкільній котельні, та затриманим під час застілля виникла суперечка. Конфлікт переріс у бійку, під час якої молодший з чоловіків побив старшого. Зловмисник залишив пенсіонера на вулиці, а сам пішов додому.

Одяг зі слідами крові правопорушник намагався знищити.

Чоловік затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчим управлінням обласного главку поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Триває розслідування.

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Відділ комунікації поліціїВінницько ї області