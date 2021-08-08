Завдяки інформації жителів Василівського району, поліція затримала підозрюваного у вбивстві та розбої

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні двох кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

4 серпня до відділення № 3 (смт Михайлівка) Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в селищі міського типу Пришиб виявлено труп 56-річного місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями у вигляді забійних ран.

Весь особовий склад відділення поліції № 3 було орієнтовано на розкриття цього злочину. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції, експерти-криміналісти, оперативні співробітники, дільничні офіцери.

Працівники кримінальної поліції опитали свідків події, провели по дворовий обхід сусідніх будинків і встановили особу, причетну до скоєння тяжкого злочину. Ним виявився односелець потерпілого, 1983 року народження. Правоохоронці з’ясували, що напередодні він зі своїм знайомим розпивав спиртні напої, а після того, як закінчились гроші на продовження «банкету», чоловік вирішив швидко їх здобути, забравши у потерпілого. Зловмисник знав, що останній нещодавно отримав пенсію. Злодій вибив вхідні двері, накинувся на господаря та наніс численні тілесні ушкодження, від яких той помер. Забравши майно, зловмисник втік.

Орієнтування на його розшук було надіслано всім нарядам груп реагування патрульної поліції, направлено до територіальних підрозділів запорізької поліції, оприлюднене в місцевих засобах масової інформації, в соціальних мережах.

Вранці 6 серпня громадянин зателефонував до відділення поліції № 1 (м. Кам’янка-Дніпровська) та повідомив, що бачив схожого за прикметами чоловіка в лісопосадці. Працівники поліції виїхали на вказане місце і затримали розшукуваного.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 121 ( Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд вже обрав раніше судимому чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. Триває слідство.

Працівники поліції висловлюють подяку громадянам, які оперативно надали необхідну для слідства інформацію і допомогли у розкритті тяжких злочинів.

Відділ комунікації поліції Запорізької області