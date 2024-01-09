Здійснював митне оформлення автівок без їх фактичної наявності – підозрюється головний держінспектор митного поста «Ромни» Сумської митниці

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру головному державному інспектору митного поста «Ромни» Сумської митниці за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що інспектор, попри відсутність двох транспортних засобів у зоні контролю митного поста «Ромни» Сумської митниці вніс до офіційних документів відомості про їх прибуття, відтак здійснив митне оформлення автівок без їх фактичної наявності.

Нагадуємо, в травні 2023 року правоохоронці затримали зазначеного інспектора на вимаганні та одержанні 18 тис. грн неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод під час розмитнення транспортних засобів.

Протиправну діяльність особи припинено за матеріалами співробітників Внутрішньої безпеки Сумської митниці у взаємодії з Управлінням СБУ в Сумській області та слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Суми) ТУ ДБР, розташованого в місті Полтаві, під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура