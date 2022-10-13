Житель Ренійської громади відповідатиме за незаконне виготовлення та зберігання вогнепальної зброї

Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановили, що 62-річний громадянин знайшов у батьківському будинку, який дістався йому в спадок, пневматичну пружинно-поршневу гвинтівку і незаконно виготовив із неї гладкоствольну вогнепальну зброю, придатну для пострілів. Вкоротив ствол, розсвердлив кульний ввід та канал ствола, попереду в поршень вмонтував бойок.

Зброю у правопорушника правоохоронці вилучили і направили на балістичне дослідження.

Фігуранту слідчі повідомили про підозру в незаконному виготовленні, переробці вогнепальної зброї та незаконному зберіганні, придбанні вогнепальної зброї.

Ці злочини передбачені ч. 1 ст. 263-1 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування поліцейські завершили і скерували обвинувальний акт до суду.

Ізмаїльській районний відділ поліції Одеської області