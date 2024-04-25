Жителька Харківщини виправдовувала дії рашистів та годувала окупантів під час захоплення Ізюма

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 62-річній жінці у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Ізюм місцева мешканка активно підтримувала «русский мир».

Вона публічно висловлювала свою думку, що підтримує дії російських військовослужбовців та чекає на захоплення ними не тільки Харківської області, а й всієї України.

Крім того, вона навіть приходила до російських військових на блокпости та пригощала їх їжею.

Наразі підозрювана переховується від українського слідства у Європі. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Відповідно до вимог КПК України, правоохоронці вручили текст підозри її чоловіку.

Досудове розслідування проводить СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура