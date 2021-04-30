Експерти фіксують значне зростання кількості вантажів доставлених в Україну морським шляхом

Транспортний сектор — це стратегічний сектор економіки України, який має прямий вплив на повсякденне життя всіх громадян країни. Автомобільні, залізничні та морські перевезення — це артерії які живлять економіку країни і пов’язують її з глобальною економікою.

Транспорт є наріжним каменем регіональної інтеграції, оскільки повністю взаємопов’язані та стійкі транспортні мережі є передумовою для завершення і належного функціонування внутрішнього і зовнішнього ринків України, зазначають експерти компанії RDcargo. Вони відзначають, значне зростання за останні роки, кількості вантажів доставлених в Україну морським шляхом, особливо з Китаю та Турції

Важливість вантажних перевезень

Пасажирські та вантажні перевезення в Україні збільшилися в останні роки та, як очікується, будуть продовжувати рости, хоча і більш повільними темпами. Велика частина пасажирських і вантажних перевезень всередині країни здійснюється автомобільним транспортом, міжнародні ж перевезення, в основному здійснюються морським транспортом, і меншою мірою авіаційним.

Доставка вантажів з самих популярних ринків Турції та Китаю морем має значні переваги. Фото: https://rdcargo.com.ua/uk/

Морські перевезення — це економічний спосіб перевезення вантажів з одного континенту на інший, і є кілька перевізників, які можуть зробити цю роботу за вас. Щоб транспортування морського вантажного контейнера пройшла гладко, важливо оформити бронювання з правильними умовами доставки та знати, що значить бронювати FCL (повне завантаження контейнера) і LCL (менша завантаження контейнера) і який з них бронювати.

Переваги морського транспорту

Морський транспорт — один з найстаріших і водночас один з найдоступніших способів доставки вантажів, оскільки велика частина світу покрита морськими та водними шляхами. Понад 90% всіх товарів у світі перевозиться морем, і на те є вагомі причини:

Економічність.

Судноплавна галузь, без сумніву, пропонує найбільш конкурентоспроможні ціни на фрахт і транспортування, особливо на далекі відстані. Вартість морського транспорту зазвичай в 4-6 разів нижче вартості авіаперевезення.

Судноплавна галузь, без сумніву, пропонує найбільш конкурентоспроможні ціни на фрахт і транспортування, особливо на далекі відстані. Вартість морського транспорту зазвичай в 4-6 разів нижче вартості авіаперевезення. Ефективність.

Завдяки можливості як LCL, так і FCL, морські перевезення можуть задовольнити ваші потреби незалежно від розміру вашого вантажу.

Завдяки можливості як LCL, так і FCL, морські перевезення можуть задовольнити ваші потреби незалежно від розміру вашого вантажу. Можливість перевезення великовагових вантажів.

Одним з основних переваг морського транспорту є його здатність перевозити практично всі види вантажів, незалежно від їх розміру, ваги та форми.

Одним з основних переваг морського транспорту є його здатність перевозити практично всі види вантажів, незалежно від їх розміру, ваги та форми. Безпечність.

Кораблі спроєктовані так, щоб мати можливість безпечно перевозити як безпечні, так і небезпечні вантажі. Судноплавна галузь — це стара та усталена галузь, де вони використовуються для обробки вантажів, де існують чіткі правила для захисту судна, екіпажу, товарів і навколишнього середовища.

Кораблі спроєктовані так, щоб мати можливість безпечно перевозити як безпечні, так і небезпечні вантажі. Судноплавна галузь — це стара та усталена галузь, де вони використовуються для обробки вантажів, де існують чіткі правила для захисту судна, екіпажу, товарів і навколишнього середовища. Екологічність.

Морський транспорт — одна з найбільш екологічно чистих альтернатив для перевезення вантажів. Судна виробляють менше грамів вихлопних газів на кожну тонну вантажу, ніж будь-який інший транспорт.

Судноплавна галузь — консервативна галузь, і хоча цифровізація досягла майже всіх інших областей, велика частина роботи з бронювання судів, митного оформлення та розвантаження як і раніше виконується вручну, телефоном або навіть по факсу. Брокерів і посередників багато, і отримати інформацію про те, хто чим займається, може бути непросто.

У кризовій ситуації багато чого залежить від обраних посередників і вантажних компаній, зазначають експерти RDcargo. Не вірний вибір не тільки створює великий стрес, але також може означати зростання витрат. Нездатність повідомити клієнтів якомога швидше про прибуття товарів може призвести як до недобросовісної конкуренції, так і до втрати відносин з партнерами.