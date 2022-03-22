Как мобильные приложения открывают возможности для построения отношений между бизнесом и клиентами

Большая часть населения сегодня имеет доступ к смартфону, и во многих случаях мобильный телефон является единственным устройством, которое люди используют для серфинга в Интернете, для выполнения поручений или поиска информации. Это делает еще более важным, чтобы приложения, предоставляемые публичными субъектами, были доступны.

Развитие технологического рынка стало оказывать влияние на компании все в большей степени, где все большее значение приобретает интернет-маркетинг. Расширение использования смартфонов способствовало тому, что все больше людей постоянно находятся на связи, что, в свою очередь, открыло для компаний новые способы построения отношений и взаимодействия со своими клиентами, отмечают специалисты компании WEBCASE которая занимается разработкой и внедрением мобильных приложений https://webcase.com.ua/razrabotka-mobilnyh-prilozhenij/ для операционных систем iOS и Android.

Одним из факторов, способствующих этому, являются социальные сети, которые открыли возможности для взаимодействия компаний и клиентов, где они могут общаться друг с другом. Это создает как положительное, так и отрицательное сарафанное радио. С развитием новой телефонии, мобильные приложения приобретают все большее значение в качестве маркетингового канала.

Благодаря этому они доступны в телефонах клиентов, что создает близость и доступность, открывая возможности для построения новых отношений. Маркетинг взаимоотношений в Интернете приобретает все большее значение по мере того, как усилилась конкуренция, что особенно актуально в индустрии масс маркета, где компании приняли более ориентированную на клиента стратегию, чтобы выжить.

Мобильные приложения можно рассматриваться как новый маркетинговый канал, способ укрепления отношений с клиентами и способствование увеличению продаж. Отправной точкой является стратегия маркетинга взаимоотношений маркетинговая стратегия, в которой основополагающими факторами являются лояльность, потребительская ценность, взаимодействие, сарафанное радио и имидж.

Мобильные приложения могут способствовать лояльности клиентов за счет увеличения взаимодействия и сарафанного радио, чтобы укрепить имидж компании. Было проведено качественное исследование, в котором эмпирические данные были собраны с помощью четырех фокус-групп. Теоретическая база основана на теории пяти факторов, которые затем анализируются с использованием эмпирических данных.

Исследование показывает, что имеют решающее значение для развития компании при внедрении мобильного приложения пять факторов:

лояльность, потребительская ценность, взаимодействие, сарафанное радио и имидж,

Этот результат также поддерживается респондентами в исследовании, которые подчеркивают, как взаимодействие, сарафанное радио и имидж влияют на лояльность клиентов и потребительская ценность влияют на лояльность клиентов и, следовательно, на имидж компании. Обновление, ценность и простота — ключевые слова, которые компании должны учитывать при разработке мобильного приложения.