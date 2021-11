Китайські інвестори «Мотор Січі» збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд.

Позов розглядає Арбітражний суд у Гаазі.

Китайська компанія Skyrizon та інші інвестори з КНР хочуть через Арбітражний суд у Гаазі стягнути з України щонайменше 4,5 млрд доларів за збитки, яких зазнали через українського виробника авіадвигунів «Мотор Січ».

Разом із тим інвестори з КНР «не виключають можливості продовження вимог щодо відшкодування додаткових збитків», йдеться у заяві Skyrizon.

«Відповідно до «Угоди між урядом України та урядом КНР про залучення та взаємний захист інвестицій», що набула чинності 31 жовтня 1992 року, китайські інвестори вимагали визнати Україну такою, що порушила двосторонню інвестиційну угоду, і виплатити позивачам повну компенсацію всіх завданих збитків на суму понад 4,5 млрд доларів США», — сказано в документі.

Нагадаємо, що 4 вересня 2020 року китайські інвестори «Мотор Січі» направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів (пізніше сума позову збільшилася до 3,6 млрд доларів). На початку грудня китайська сторона направила звернення в міжнародний арбітраж згідно з угодою між Україною та Китаєм про заохочення і взаємний захист інвестицій.

Китайці ще в 2016 році домовилися з власником «Мотор Січі» Вячеславом Богуслаєвим про купівлю заводу, але угода не була завершена через втручання держави.

У липні 2017 року СБУ порушила кримінальне провадження про диверсію, а з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів акції «Мотор Січ» перебувають під арештом.

У січні 2021 року США внесли у «чорний список» китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати «Мотор Січ» разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським.

Україна слідом запровадила трирічні санкції проти Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. і її дочірніх компаній Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited , а також Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. і трьох громадян Китаю, серед яких власник Skyrizon Ван Цзін і президент компанії Ду Тао.

11 березня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про повернення ПАТ «Мотор Січ» у державну власність. Інвестори підприємства при цьому отримають компенсації. Секретар РНБО Олексій Данілов потім пояснив, що мова йде не про націоналізацію, а про «повернення у власність українського народу відповідно до законодавства».

Після цього китайські інвестори «Мотор Січі» пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі.

ПАТ «Мотор Січ» — один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до понад 100 країн світу. Підприємство у січні-вересні 2020 року отримало 930,2 млн грн чистого прибутку. // LB.ua