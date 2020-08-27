«Нафтогаз» повысил сентябрьские цены на газ для населения на 45%

ГК «Нафтогаз Украины» повысила цены на газ для своих бытовых клиентов по месячному контракту — с 3,24 грн/куб. м в августе до 4,7 грн/куб. м в сентябре — на 45%, по годовому контракту цена возрастет с середины сентября — с 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м — на 10%.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сентябрьская цена на природный газ в рамках тарифа «Месячный» составляет 4,7 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки). В рамках тарифа «Годовой» цена газа с 1 по 15 в сентябре останется на уровне 4,73 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки). с 16 по 30 сентября включительно цена тарифа составит 5,24 грн/куб. м», — говорится в сообщении.

Рост цен, как указано, обусловлен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, что традиционно проходит накануне отопительного сезона. «Вместе с тем, в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа», — указали в компании.