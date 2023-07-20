В НБУ розповіли про наступні кроки пом’якшення валютних обмежень

У Національному банку розповіли, які наступні кроки будуть здійснені у рамках нинішнього етапу пом’якшення валютних обмежень, а також якою буде логіка переходу до більшої гнучкості валютного курсу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на коментарі, отримані від заступників голови НБУ Сергія Ніколайчука та Юрія Гелетія.

Як зазначають в НБУ, наразі вже проведено пом’якшення низки обмежень у рамках першого етапу, що стосуються можливості погашення нових кредитів та кредитів, наданих за участі міжнародних фінансових організацій, іноземних держав та експортно-кредитних агентств.

Надалі перший етап передбачатиме пом’якшення (за необхідності) обмежень для збільшення пропозиції та зменшення попиту на готівковому валютному ринку.

“Щоб зберігати на низькому рівні різницю між офіційним та готівковим курсами”, – пояснюють в НБУ.

За словами Гелетія, план переходу до більш гнучкого обмінного курсу відбудеться шляхом дозволу “дуже обмежених” коливань гривні, при цьому центральний банк продовжить керувати валютою за допомогою ринкових інтервенцій, коли це необхідно.

“Переходячи на більш гнучкий обмінний курс, ми продовжимо продавати велику кількість валюти на ринку, але будемо реагувати на зміну ринкових сил”, – сказав Ніколайчук. – “Якщо буде більший попит на валюту, це призведе до невеликого знецінення, і навпаки. Якщо ми побачимо нижчий попит порівняно з нашими оцінками в якісь дні чи тижні, це буде сигналом для нас трохи зміцнити гривню”.

Юрій Гелетій підкреслив, що коливання курсу на першому етапі будуть дуже обмеженими.

План репатріації також може бути одним із перших заходів, які Національний банк України прийме на шляху до послаблення контролю за рухом капіталу та повернення до політики, яка існувала до вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Центральний банк України розглядає можливість дозволити іноземним акціонерам репатріювати дивіденди за 2023 рік у рамках заходів із залучення інвестицій до зруйнованої війною економіки.

“Зараз ми аналізуємо питання можливості репатріації нових дивідендів”, – зазначив Юрій Гелетій.

Перші кроки до послаблення обмежень також можуть включати розширення кількості іноземної валюти, яку приватні особи можуть купувати за гривню, практику, яку багато людей використовують, щоб захистити заощадження від інфляції та невизначеності, сказали Гелетій та Ніколайчук. Однак підприємства, а не домогосподарства, залишатимуться в центрі уваги послаблення контролю за рухом капіталу.

“Влада і бізнес є певною мірою пріоритетами над домогосподарствами, якщо ми говоримо про дотримання нами дорожньої карти валютної лібералізації, але при цьому ми враховуємо наслідки різних кроків”, – сказав Ніколайчук. – “Ми віримо, що якщо ми зможемо створити нормальні умови для бізнесу для відновлення інвестиційних та позикових потужностей, компанії зможуть залучити кошти та пожвавити свою діяльність, і немає сумнівів, що це принесе користь і людям”.

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У червні НБУ презентував Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до гнучкого курсу та валютної лібералізації.

Вона передбачає, що лібералізація обмежень здійснюватиметься в кілька етапів, зокрема на першому НБУ концентруватиметься на мінімізації множинності курсів, лібералізації торгових операцій та сприянні новим кредитам та інвестиціям. // Економічна правда