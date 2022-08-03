Фейк про ботоферму – це політичне замовлення, яке розхитує єдність в умовах російської агресії – заява «Європейської Солідарності»

“Європейська Солідарність” категорично спростовує брудні чутки про нібито причетність партії та її лідера до проросійської ботоферми, про викриття якої повідомила СБУ.

Про це йдеться у заяві політичної партії.

“Європейська Солідарність” вітає зусилля спецслужби, направлені на реальний захист країни в інформаційному просторі, але засуджує будь-які спроби використовувати це питання для поновлення внутрішньополітичних конфліктів в умовах зовнішньої агресії, відсіч якій потребує суспільної єдності для перемоги над спільним ворогом.

Водночас там звернули увагу, що хоча СБУ і не вказали прямо у своєму пресрелізі те, про яку політсилу йдеться, синхронне посилання різних ЗМІ на однакові анонімні джерела вказують на те, що поширення таких чуток є політичним замовленням з боку влади.

“Надто добре воно читається поміж рядків. Схоже, у боротьбі з путіним у них залишається чимало вільного часу, щоби організовувати кампанії проти Порошенка?” – зазначили в “ЄС”.

Крім того, наголосили у пресслужбі “Європейської Солідарності”, подібний “чорний піар з боку влади” лише ображає десятки тисяч партійців, які беруть участь в обороні України.

“Європейська Солідарність” – частина великого народного руху, який піднявся на захист країни. Вона гідно проявила себе на фронті і в тилу, у волонтерстві і благодійності. А Порошенко витрачає гроші не на п’ять тисяч сім-карт і мільйони фальшивих акаунтів, а на 11 бронетранспортерів, які цими днями перетинають кордон України. А ще – на 350 квадрокоптерів, які вже роздають у війська; сучасний комплекс дронів-розвідників “Посейдон”; сотні вантажівок та автомобілів-пікапів; багато іншого – від бронежилетів до бойових броньованих машин

“Чорний піар з боку влади – глибока образа десятків тисяч партійців, які беруть участь в обороні України. “Європейська Солідарність” не потребує ботоферм, бо має величезну кількість реальних прихильників зі своїми цінностями та поглядами”, – йдеться в заяві.

У партії зазначили, що не піддаватимуться на провокації влади і не вступатимуть у протистояння, доки всі разом українці не переможуть Путіна.

“У них є право навіть в умовах воєнного стану ставити питання до влади. Але партії вистачить сил і витримки, щоби не піддатися на провокації, не зірватися у вир згубного протистояння доти, доки всі разом ми не переможемо путіна”, – резюмували в “Європейській Солідарності”.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про ліквідацію мільйонної ботоферми, яка працювала для дискредитації президента Володимира Зеленського та “розхитування суспільно-політичної ситуації” на замовлення однієї з політсил”.

Зазначається, що пропагандистські “потужності” цієї ботоферми використовували й представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії.

Серед останніх “операцій” в СБУ назвали поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом Офісу президента і головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії з дискредитації першої леді.

Водночас як повідомило видання “Українська правда” з посиланням на власні джерела, нібито йдеться про політсилу п’ятого президента Петра Порошенка “Європейську солідарність”.

Крім того, як повідомляв “Прямий”, “95 квартал” в ефірі загальнонаціонального телемарафону поширив відвертий наклеп проти п’ятого президента Порошенка, який спрямований на руйнування внутрішньої єдності в країні в умовах війни. // “Прямий”