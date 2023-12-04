Єврокомісія відповіла на випади угорського посіпаки Кремля щодо вступу України до ЄС
У Єврокомісії відреагували на слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що нібито “пропозиція Єврокомісії про вступ України до ЄС є необґрунтованою”. Там не згодні з його словами, назвавши виконану Україною роботу такою, що “вражає”.
Про це – у матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: брифінг представниці ЄК Ани Пізонеро, Twitter прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
За її словами, Україна провела “вражаючу роботу в плані швидкості та змісту”, і це наголошувалося президентом (Урсулою фон дер Ляйєн, – ред.) багато разів.
“Очевидно, зараз країнам ЄС треба буде приймати всі рішення щодо нашого пакету заходів щодо розширення”, – додала Пізонеро.
Що сказав Орбан
У своєму Twitter прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що пропозиція Єврокомісії про вступ України до ЄС є нібито “необґрунтованою і погано підготовленою”.
“Для нього немає місця на порядку денному грудневого саміту Європейського Союзу”, – додав він.