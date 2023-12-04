Єврокомісія відповіла на випади угорського посіпаки Кремля щодо вступу України до ЄС

У Єврокомісії відреагували на слова прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що нібито “пропозиція Єврокомісії про вступ України до ЄС є необґрунтованою”. Там не згодні з його словами, назвавши виконану Україною роботу такою, що “вражає”.

Про це – у матеріалі РБК-Україна. Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: брифінг представниці ЄК Ани Пізонеро, Twitter прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

“Як ви можете уявити, ми (Єврокомісія, – ред.) дотримуємося нашої рекомендації та пропозиції. Ні, ми не думаємо, що вона необґрунтована”, – констатувала вона.