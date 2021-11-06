Фейковый “чиновник” Михаил Кириевский выдавал себя за сотрудника ОП – расследование

В Украине обнаружился фейковый “чиновник”, орудующий от лица Офиса Президента. Михаил Кириевский (быв. Курочка) требовал деньги у бизнесменов, об этом сообщает издание “Петр и Мазепа”.

Мошенник пользовался связями, позволяющими попасть на официальные мероприятия, где выдавал себя за чиновника и выходил на контакт с бизнесменами. Им он предлагал заплатить за определенные услуги, помогающие решить проблемы в государственном секторе.

Занимался этим Кириевский якобы вместе с женой, пишет издание. Однако в результате проверки данных о списке помощников и заместителей главы Офиса Президента были найдены несовпадения, одним из которых и стала фамилия фигуранта. На государственной службе такого уровня он никогда не состоял, отмечает издание.

Оставаясь безработным на бумаге, в жизни Кириевский продолжает вести образ жизни по высшему классу, и только в 2021 году он дважды совершал административные правонарушения, каждый раз на разных авто.