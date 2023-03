Фінляндія стане членом НАТО у найближчі дні

Найближчими днями Фінляндія офіційно стане 31-м членом НАТО після того, яка Туреччина напередодні останньою з держав Альянсу схвалила заявку північноєвропейської країни на вступ.

Про це оголосив генсек Альянсу ЄНС Столтенберг у своїй заяві у п’ятницю, повідомляє “Європейська правда”.

Столтенберг зауважив, що усі 30 членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії. Він повідомив про розмову з фінським президентом Саулі Нііністьо, в якій привітав його з цією історичною подією.

“Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО – сильнішим”, – сказав Столтенберг.

#Finland 🇫🇮 will formally join our Alliance in the coming days.

Their membership will make Finland safer & #NATO stronger. I look forward to also welcoming #Sweden 🇸🇪 as a full member of the NATO family as soon as possible.

—@jensstoltenberg pic.twitter.com/ueaOwWdLaX

