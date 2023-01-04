Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (список)

Зокрема, проти виступила фракція “Батьківщина” майже у повному складі, а також представники “Слуги народу”, включно з Арахамією.

Майже сімдесят нардепів відмовились ставити свої підписи під зверненням до Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій.

Про це повідомляє Руху ЧЕСНО з посиланням на відповідь на запит народного депутата від фракції “Слуга народу” Олега Дунди, який ініціював збір підписів.

Фракція “Батьківщина” майже у повному складі відмовилась ставити підписи під ініціативою, яка передбачає винесення цього питання на порядок денний найближчої сесії парламенту.

Крім того, не хочуть позбавляти повноважень народних та місцевих депутатів від партій на кшталт ОПЗЖ і представники владної фракції “Слуга народу”, зокрема голова фракції Давид Арахамія та його заступники, а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко.

Ось перелік тих нардепів, які у 2022 році не підписали звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука (за інформацією, наданою депутатом Дундою, дані актуальні станом на 2 січня 2023 року):