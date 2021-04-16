Меркель, Макрон и Зеленский призвали Путина отвести войска от границ Украины
Лидеры Германии, Франции и Украины выразили обеспокоенность относительно роста российских войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский призвали Российскую Федерацию отвести российские войска от украинских границ.
Об этом говорится в пресс-релизе по результатам видеоконференции между Меркель, Макроном и Зеленским, обнародованном на сайте правительства Германии.
Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что лидеры Германии, Франции и Украины обсудили ситуацию безопасности на украинско-российской границе и на востоке Украины.
«Они разделили обеспокоенность относительно роста российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали сократить эти военные подкрепления для снижения напряжения в ситуации», — отмечается в заявлении.
Также Меркель и Макрон подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Лидеры Германии и Франции подчеркнули необходимость полного выполнения Минских соглашений обеими сторонами и заверили, что продолжат прилагать усилия в «нормандском формате». // УНИАНTweet