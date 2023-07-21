Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення посла Пристайка

Володимир Зеленський звільнив Пристайка з посади посла у Великій Британії.

Британські медіа обговорюють звільнення посла України Вадима Пристайка.

BBC вказує на те, що звільнення співпало з критикою, яку Вадим Пристайко собі дозволив на адресу президента Володимира Зеленського. Нагадаємо, дипломат назвав “нездоровим сарказмом” слова президента про те, що він може дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Воллесу хоч щоранку.

Видання The Guardian зазначає, що для дипломата вкрай незвичайно публічно критикувати своїх національних лідерів, але “Пристайко явно відчував, що відносинам між Україною та її найближчим західним партнером завдано шкоди, яку необхідно виправити”.

Редактор телеканалу Sky News Дебора Хейнс назвала це звільнення “величезною ганьбою”, наголошуючи на тому, що посол України у Великій Британії був дуже впливовим та важливим прихильником зусиль України щодо отримання більшої кількості зброї.

“Він завжди на зв’язку з офіційними особами та іншими послами тут у Лондоні. Його справді поважають. Він був надзвичайно ефективним посланцем в Україні”, – зазначила вона.

Про звільнення Вадима Пристайка стало відомо сьогодні після публікації указу президента. Причини звільнення не були вказані. Дипломат також був знятий з посади представника України у Міжнародній морській організації.

Водночас за даними LB.ua, Пристайко ще до скандалу хотів піти з посади посла і обговорював це питання з відповідними українськими відомствами. Останні події могли стати слушним моментом для того, щоби грюкнути за собою дипломатичними дверима.