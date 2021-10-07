Порошенко про «слуг», які не прийшли на засідання по пенсіях: коли треба було знімати Разумкова – як зайчики сиділи

Експрезидент вважає, що монобільшість має нести відповідальність перед народом.

Лідер «Європейської Солідарності», президент Петро Порошенко обурений, що депутати монобільшості проігнорували позачергове засідання, де мали розглядати питання пенсій та соціальної підтримки громадян.

Під час виступу з трибуни парламенту Порошенко заявив, що через 2,5 роки після виборів влада вже має нести відповідальність за кризу в країні.

«Коли треба було знімати Разумкова – як зайчики сиділи. А коли треба попіклуватися за народ… …Вже треба нести відповідальність перед народом, звітувати перед народом. Не створювати парламентську кризу, яку ви зробили сьогодні, не надавши можливість прийняти рішення по армії, економіці, енергетиці і по захисту людей», – обурився Порошенко.

Він вважає, що депутатам з монобільшості не варто були приймати нові закони — достатньо було виконувати вимоги про індексацію пенсій у зв’язку з інфляцією.

«В 2020-2021 роках, маючи наші гроші, які ми відсудили у РАО «Газпром» у вигляді 3 мільярдів доларів, їх розтринькали, розікрали. А сьогодні збираєтесь співати байки пенсіонерам, що вони гарно живуть?» – зауважив лідер «Європейської Солідарності». // LB.ua