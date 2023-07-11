Саміт НАТО у Вільнюсі офіційно розпочався

У Вільнюсі офіційно розпочався саміт НАТО. Усі лідери країн-членів Альянсу вже прибули у столицю Литви та розпочали закрите засідання.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС Литви.

«Історична подія саміт НАТО нарешті починається! Вітаємо всіх у Вільнюсі», – йдеться у заяві МЗС Литви у Twitter.

The historical event of #VilniusNATOSummit is finally kicking off!

Welcome to Vilnius, everyone! pic.twitter.com/OxFZimgXBC — Lithuania MFA | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) July 11, 2023

На полях саміту відбудеться перше засідання Ради Україна-НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком Вільнюського саміту повідомив, що інаугураційне засідання Ради Україна-НАТО відбудеться завтра, 12 липня. Очікується, що союзники Альянсу обговорять шлях України до членства в НАТО.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден на Вільнюському саміті відзначив роботу Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та заявив, що Вашингтон згодний з його баченням щодо майбутнього України в Альянсі. Він наголосив, що об’єднання НАТО продовжиться.

В свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала сигнали про те, що на саміті НАТО обговорюються формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства держави в Альянсі.