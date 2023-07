Саміт НАТО у Вільнюсі офіційно розпочався

У Вільнюсі офіційно розпочався саміт НАТО. Усі лідери країн-членів Альянсу вже прибули у столицю Литви та розпочали закрите засідання.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС Литви.

«Історична подія саміт НАТО нарешті починається! Вітаємо всіх у Вільнюсі», – йдеться у заяві МЗС Литви у Twitter.

The historical event of #VilniusNATOSummit is finally kicking off!

Welcome to Vilnius, everyone! pic.twitter.com/OxFZimgXBC

— Lithuania MFA | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) July 11, 2023