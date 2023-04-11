Кабмін звільнив директора Бюро економічної безпеки Мельника

Також Вашеку звільнили з посади заступниці голови Державної аудиторської служби.

Кабінет міністрів 11 квітня звільнив директора Бюро економічної безпеки України Вадима Мельника.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Також Галину Вашеку звільнили з посади заступниці голови Державної аудиторської служби України.

Нагадаємо, що у 2020 році Мельник був головою Державної фіскальної служби України, а з 20 серпня 2021 року став директором Бюро економічної безпеки України, тоді він переміг у конкурсі обійшовши 48 інших кандидатів. Окрім цього він у 2014-2016 роках очолював слідче управління Державної фіскальної служби України, до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. // LB.ua