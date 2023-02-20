Україною введено у дію санкції щодо 333 росіян і Московської біржі

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 333 громадян Росії та Московської біржі.

Про це повідомляється на сайті президента.

У рішенні РНБО від 19 лютого зазначається, що пропозиції щодо застосування санкцій були внесені СБУ та Нацбанком.

В опублікованому переліку 333 фізичних особи, пов’язаних з банківським сектором РФ, і одна юридична – публічне акціонерне товариство “Московська біржа ММВБ-РТС”. // УП