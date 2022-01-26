В США пригрозили ответом для Беларуси, если ее используют для нападения на Украину

Соединенные Штаты и их союзники решительно отреагируют и примут меры против Беларуси, если Россия использует ее территорию для нападения на Украину.

Об этом сообщило AFP со ссылкой на слова официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, информирует УНН.

«Мы также дали понять Беларуси, что если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов, их союзников и партнеров», — сказал Прайс.

Представитель Госдепартамента добавил, что если вторжение будет происходить из Беларуси и российские войска будут постоянно находиться на ее территории, НАТО может пересмотреть собственное размещение сил в странах, граничащих с Беларусью.