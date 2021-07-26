Что такое сколиоз и методы его лечения

Осанка формируется с первых дней после рождения. Искривления позвоночника могут проявиться в любом возрасте. Но особая бдительность нужна в детском и подростковом периодах. Важно вовремя обнаружить изменения и начать лечение, отмечают специалисты Медицинского центр Bubnovsky.

Сколиоз — одно из самых распространенных заболеваний. Для него характерно отклонение позвоночника от нормальной оси вправо или влево. Врачи выделяют 4 степени сколиоза:

первая — боковое отклонение до 30 градусов;

вторая — 30-60 градусов;

третья — 60-90 градусов;

четвертая — более 90 градусов.

Даже незначительные искривления позвоночника становятся причиной новых проблем. Человек быстро утомляется, испытывает регулярные боли спины и головы. При серьезных нарушениях осанки развиваются болезни внутренних органов.

Методы лечения сколиоза

Выбор терапии зависит от степени искривления позвоночника. Успешное лечение сколиоза возможно на любой стадии. Если изменения несущественные, при правильном выборе терапии шансы на полное восстановление правильной формы позвоночника очень высокие. Успех достигается комплексом методов:

массаж;

физиотерапия;

занятия на специальных тренажерах;

лечебная гимнастика.

В тяжелых случаях, когда произошли необратимые изменения в позвоночнике, пациенту может понадобиться хирургическая операция. После этого проводится реабилитация, которая включает специальные упражнения и физиотерапию. На 3-й и 4-й стадии можно обойтись и без хирургического вмешательства. Консервативное лечение сколиоза позволяет восстановить нормальное состояние глубоких мышц спины, уменьшить боли и остановить развитие заболевания. Решение о выборе лучших методов терапии принимает врач на основе индивидуальных показаний.

Важную роль в лечении занимает физическая культура. Люди, которые болеют сколиозом, должны выполнять рекомендованные специалистами упражнения всю жизнь. Только так можно поддерживать в тонусе мышцы, которые окружают позвоночник.

Физиотерапия при сколиозе

Это важная составляющая комплексной терапии. Правильно подобранная физиотерапия обеспечивает мощный положительный эффект. Процедуры улучшают состояние мышечного каркаса, стимулируют процессы восстановления костных и хрящевых тканей, уменьшают проявления сколиоза.

Это безопасные и мягкие методы воздействия на организм человека. При сколиозе показаны такие виды физиотерапии:

фонофорез. Воздействие ультразвуком на глубокие слои тканей повышает эффективность лекарственных средств, активизирует обменные процессы, снимает болевые ощущения;

магнитотерапия. Процедура улучшает кровоснабжение организма и стимулирует регенерационные процессы;

электрофорез. Воздействие тока на мышцы устраняет спазмы, укрепляет волокна, ускоряет обменные процессы и эффективно устраняет проявления сколиоза.

При нарушениях осанки используются и другие виды физиотерапии. Комплекс процедур определяет врач на основе клинической картины и динамики лечения.