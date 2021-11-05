Генерал Павловський вийшов із СІЗО: ₴18 млн. активісти та Фонд Порошенка зібрали за кілька днів

Колишній заступник міністра оборони Ігор Павловський вийшов із СІЗО. Його випустили під заставу в розмірі 18 млн гривень.

Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець.

«Сьогодні викупили генерал-лейтенанта Павловського з полону». — написав Кравець у фейсбуці, опублікувавши фото генерала біля входу в Лук’янівське СІЗО.

Нагадаємо, в серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського з правом застави в розмірі 500 млн грн. Захист назвав запобіжний захід політичним рішенням, а суму застави розцінив як тортури. Адвокати подали скаргу в ЄСПЛ. Згодом суд зменшив заставу до 18 млн гривень.

Павловський фігурує в одному провадженні разом із головою правління ПрАТ «Кузня на Рибальському» Валерієм Шандрою та ще двома ексначальниками одного із департаментів Міноборони. Йдеться про постачання в армію у 2016-2018 роках бойових катерів та автомобілів невідкладної медичної допомоги, які, як вважають слідчі ДБР, не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах України.

За оцінками ДБР, такі дії призвели до заподіяння збитків державі на понад 475 млн гривень. Покарання за інкримінованими статтями передбачає від семи до 10 років ув’язнення. Усіх чотирьох підозрюваних арештували, загальна сума застави для них становить понад 1,8 млрд гривень.

27 жовтня громадська організація «Справа громад» закликала українців допомогти зібрати кошти на заставу генералу Павловському.

4 листопада кошти було зібрано. // LB.ua