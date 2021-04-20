Гид автолюбителя: сроки замены трансмиссионной жидкости для разных авто

Начинающие водители часто интересуются сроками замены смазки в двигателе, забывая, что и трансмиссионные масла также требуют этой процедуры. Можно даже сказать, что мотор находится в более комфортных условиях: нагрев деталей происходит за счет внутреннего сгорания. В коробке переключения передач температура поднимается за счет силы трения, — отмечают специалисты.

Особенности работы узла

В зависимости от конструкции коробки в них могут накапливаться различные примеси. Например, в трансмиссионном масле механики оседает латунная и бронзовая пыль, остатки композитов (износ сихронизаторов). В автоматике изнашиваются фрикционы. Ни одна коробка не защищена от попадания пыли и воды через сапуны.

Тяжелые условия эксплуатации ускоряют такие поломки. Ресурс трансмиссионного масла сокращают:

частые поездки на короткие дистанции без предварительного прогрева;

езда по грунтовке, пыльным дорогам, гравийным участкам;

пробки на улицах;

использование прицепа;

работа в такси;

движение на скорости свыше 150 км/ч;

частые пуски и остановки авто.

Даже самый совершенный механизм не сможет долго проработать в таких условиях. Поэтому нужна специальная защита трущихся деталей с помощью трансмиссионного масла.

Сроки замены трансмиссионного масла для разных авто

Владельцам Hyundai и Киа рекомендуется проводить такую процедуру после 90 тыс. км пробега. Особенно это касается моделей с АКПП.

Техника Шкода с роботизированной коробкой требует более частой замены жидкости. Производитель рекомендует проводить её не реже чем раз в 60 тыс. км.

Несмотря на всю надежность автомобилей Тойота, замену жидкости в редукторах трансмиссии приходится проводить раз в 20-40 тыс. км. Такие же сроки обслуживания и у Нивы, но другие модели ВАЗ более надежные в этом вопросе. Масло в коробке меняется раз в 150-180 тыс. км.

Стоит отметить, что указанные термины приблизительные. Ведь качество дорог и топлива, манера вождения могут существенно сократить ресурс любого узла даже самого надежного автомобиля.