Гід покупця: 3 причини чому тактичні ліхтарі такі популярні

Ліхтар – це універсальна річ, яка дозволяє діяти в найрізноманітніших ситуаціях в темний час доби. Він буде корисним і в побуті, і на відпочинку. Є лише одне «але»: типів освітлювальних приладів є більше десятка, і кожен має свої особливості, які не завжди підходять для тих чи інших умов. З усього різноманіття лише один варіант буде практично універсальним – тактичний.

Спеціалісти магазину військового та тактичного спорядження «Мілітарка», пояснюють чому саме тактичний ліхтар, користується підвищеною популярністю.

Сьогодні тактичні ліхтарі різних брендів та моделей доступні кожному. Фото: https://militarka.com.ua/amuniciya/fonariki.html

Причина 1. Велика кількість режимів роботи

Саме цим фактором обмежуються можливості застосування того чи іншого типу ліхтаря. Наприклад, при їзді на велосипеді важлива концентрація променю, а для туриста – розсіяне світло в таборі чи наметі.

Особливість тактичного ліхтаря в тому, що він має від 5 до 10 і більше різноманітних режимів роботи. Потрібно освітлення кемпінгу – регулюємо на широкий промінь, важлива дальність – легко установлюється максимально яскравий концентрований потік, дальність якого може сягати кількасот метрів. Багато моделей мають й мигаючий режим, який зручний для подачі сигналів. А в комплект можуть входити різнокольорові фільтри та розсіювачі.

Причина 2. Захищеність від будь-яких факторів

Прикро, коли в найбільш відповідальний момент можна втратити ліхтарик внаслідок падіння, промокання, удару. Дешеві моделі взагалі можуть перестати працювати від легенького струсу. Такі негаразди в принципі неможливі, якщо ви маєте тактичний ліхтар.

Корпус протиударний, з авіаційного алюмінію, витримує падіння з висоти 2 метри на асфальт чи бетон.

Захищеність від води відповідно до міжнародних стандартів IPX8 або IP68.

Електронна складова ретельно зібрана, контакти не відходять і не окислюються.

Причина 3. Невеликі розміри та вага

Тактичні ліхтарі мають дуже компактні розміри. Зазвичай довжина не перевищує 15 см, а вага 200 грамів (звичайно ж, без елементів живлення). Ліхтарик легко розміщується в кишені одягу, на голові або на поясі, а більше в сумці чи рюкзаку. Його можна носити з собою й кожен день.

Налобний ліхтарик вивільняє руки. Фото: militarka.com.ua

Звичайно ж, що такі моделі ліхтариків можуть коштувати недешево, все залежить від можливостей моделі та виробника, — зазначають експерти компанії «Мілітарка». Але, звернувшись до магазину з великим асортиментом, можна вирішити і це питання.

Сьогодні в мережі на сайтах спеціалізованих магазинів можна знайти величезний вибір як вузькоспеціалізованих, так і універсальних тактичних ліхтарів, а також додаткові комплектуючі: світлофільтри, розсіювачі, чохли, акумулятори тощо.