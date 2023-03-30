На Вінниччині судитимуть підприємицю, яка на самовільно зайнятій землі збудувала споруди з чанами та басейнами

За процесуального керівництва Хмільницької окружної прокуратури до суду передано обвинувальний акт стосовно жительки Хмільницького району Вінницької області, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України (самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці).

Досудовим розслідуванням установлено, що приватна особа-підприємець у комерційних цілях на самовільно зайнятій земельній ділянці, що належить Хмільницькій міській об’єднаній територіальній громаді Хмільницького району Вінницької області, всупереч установленому законом порядку здійснила будівництво капітальної споруди – будівлі з чанами та басейнами.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

У ході досудового розслідування особа повністю визнала свою вину та відшкодувала збитки заподіяні Хмільницькій міській об’єднаній територіальній громаді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури