Порошенко предложил конкретные шаги для обеспечения мира на Донбассе

Пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» в годовщину Нормандской встречи в Париже предложил конкретные шаги на пути к обеспечению мира на Донбассе.

Об этом говорится в видеообращении Порошенко, передает пресс-служба «ЕС».

По мнению Порошенко, власть должна через восстановление реформ, соблюдения верховенства права, удачи на антикоррупционном фронте и экономический рост укреплять устойчивость Украины в противостоянии российскому агрессору.

Кроме того, он предлагает:

Во-первых, возобновление работы над «дорожной картой» имплементации Минска, которая бы предусматривала четкую последовательность шагов на основе верификации со стороны ОБСЕ и соблюдение принципа «сначала безопасность».

Во-вторых, закрытие границы и четкий график вывода российских оккупационных войск и вооружения из Донбасса.

В-третьих, размещение «голубых касок» ООН по поддержанию мира на территории ОРДЛО по мандату Совета безопасности ООН, которая бы способствовала выполнению безопасности обязательств и созданию надлежащих условий для проведения местных выборов.

В-четвертых, постоянное повышение санкционного давления на российского агрессора.

В-пятых, укрепление украинской армии через усиление ее материально-финансового обеспечения и оживление сотрудничества с международными партнерами с целью получения высокотехнологичного летального оружия.

В-шестых, активнее участие американской стороны в переговорном процессе на донбасском треке, в том числе через ее привлечение к нормандскому формата после смены администрации в Белом доме.

«Я хочу, чтобы власть из допущенных ошибок сделала выводы. Нормандский процесс, за разблокировку которого кое-кто повесил себе медальку, — остановлено. Заморожен процесс освобождения украинских заложников. А Цемаха, который сбивал «Боинг»; беркутов, которые должны были назвать в суде заказчиков расстрела Майдана; наемников-вагнеровцвв Путин уже получил. Украина зато потеряла ключевых исполнителей и свидетелей преступлений российского руководства», — говорит Порошенко.

Он также предостерегает, что зыбкая пауза на Донбассе в любой момент может взорваться новой эскалацией.

«На дипломатическом фронте украинская власть практически свернула борьбу с Кремлем. Это дезориентирует наших международных партнеров», — отмечает Порошенко.

По его мнению, ключевым позитивом является активность проукраинских сил и настоящих патриотов, которые не позволили власти пересечь «красные линии».

«Европейская Солидарность в сотрудничестве с обществом и волонтерами будет следить, чтобы не допустить капитуляции под видом мира. Мы готовы подставить плечо власти, если она этого захочет, чтобы консолидированными усилиями восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины», — подчеркивает Порошенко. // РБК-Украина