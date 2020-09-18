Прокуратура вимагає скасувати оренду 6,5 га землі біля Національного Музею народної архітектури та побуту України

Київська місцева прокуратура № 1 заявила позови до господарського суду міста Києва суду щодо скасування рішень про державну реєстрацію права оренди 6,5 га землі вартістю 95 млн грн, що розташовані по вул. Академіка Заболотного в охоронюваній зоні Національного музею народної архітектури та побуту України.

Встановлено, що у 2017 році сільськогосподарське товариство незаконно зареєструвало за собою право користування вказаними земельними ділянками.

Зважаючи на те, що земельні ділянки належать до комунальної власності і рішення про їх передачу в оренду Київська міська рада не приймала, прокуратура звернулася з позовами про скасування рішення про державну реєстрацію права оренди земельних ділянок за приватною структурою.

Нагадаємо, раніше столична прокуратура заявила позови про скасування права оренди на понад 60 га землі вартістю 1, 2 млрд гривень, що розташована в охоронюваній зоні Національного музею народної архітектури та побуту України. Позови перебувають на розгляді у господарському суді м. Києва.

Прес-служба Київської міської прокуратури