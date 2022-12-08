У Києві перейменували бульвар Дружби народів та ще 30 вулиць. Повний список

Депутати Київради у четвер перейменували 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, перейменували одну з центральних артерій міста у Печерському районі – бульвар Дружби Народів. Тепер він матиме назву бульвар імені Миколи Міхновського – фундатора української армії та ідеолога ідеї незалежності України, зазначає Бі-Бі-Сі.

“Процес дерусифікації в столиці триває. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну, заморозити українців взимку. Ми повинні позбавитися символів і назв, пов’язаних з країною-агресором, випровадити старі радянські та російські назви зі столиці України”, – заявив Кличко.

За його словами, в столиці вже перейменували 237 міських об’єктів. Зокрема, під час одного з останніх перейменувань змінили назву вулиці Московської в Печерському районі на вулицю Князів Острозьких.

На засіданні у четвер перейменували:

– У Голосіївському районі:

вулицю Холмогорську – на вулицю Володимира Самійленка;

провулок Василя Жуковського – на провулок Леопольда Ященка;

вулицю Маршала Говорова – на вулицю Генерала Момота.

– У Дарницькому районі:

провулок Енгельса – на провулок Богдана-Ігоря Антонича;

провулок Тургенєва – на провулок Олександра Барвінського;

вулицю Енгельса – на вулицю Опанаса Сластіона.

– У Деснянському районі:

вулицю Кутузова – на вулицю Івана Кожедуба;

вулицю Суворова – на вулицю Сергія Котенка;

вулицю Академіка Курчатова – на вулицю Ореста Левицького.

– У Печерському районі:

вулицю Миколи Раєвського – на вулицю Павла Загребельного;

бульвар Дружби Народів – на бульвар Миколи Міхновського.

– У Подільському районі:

провулок Одоєвського – на провулок Олександра Воїнова;

вулицю Достоєвського – на вулицю Енді Воргола;

вулицю Орську – на вулицю Василя Мови.

– У Святошинському районі:

вулицю Пришвіна – на вулицю Івана Труша;

вулицю Михайла Свєтлова – на вулицю Олександра Дорошкевича;

вулицю Василя Алексухіна – на вулицю Степана Чобану;

вулицю Генерала Авдєєнка – на вулицю Геннадія Матуляка;

вулицю Генерала Потапова – на вулицю Василя Доманицького;

вулицю Яснополянську – на вулицю Клима Чурюмова;

вулицю Сім’ї Сосніних – на вулицю Івана Дзюби.

– У Солом’янському районі:

вулицю Уляни Громової – на вулицю Катерини Ступницької;

вулицю Юліуса Фучика – на вулицю Карела Чапека;

вулицю Зої Космодем’янської – на вулицю Софії Галечко;

вулицю Металістів – на вулицю Михайла Брайчевського;

вулицю Качалова – на вулицю Володимира Качали.

– У Шевченківському районі: