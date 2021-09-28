В Украине отменили запрет на взыскание кредитов на жилье: чего ждать должникам
23 сентября был отменен мораторий на взыскание средств по ипотечным валютным кредитам.
Информатор Деньги решил выяснить, что делать должникам, которые не подали документы на реструктуризацию, чтобы избежать коллекторского вмешательства.
Предыстория
Если вам для вас будет болезненным вспомнить кризисы 2008 и 2014 годов — пропустите этот абзац. Для всех кто остался, напомним, что в восьмом году национальная валюта обесценилась: за 8 гривен можно было купить 1 доллар. Сейчас это кажется сказкой, однако в те времена для заемщиков ипотечных кредитов в иностранной валюте — а таких было большинство, — это была огромная проблема. Теперь мы знаем, что это были «цветочки», так как в период следующего кризиса 2014 года за один доллар пришлось отдавать больше 30 гривен.
На данный момент НБУ стабилизировал валюту: за доллар мы платим 25-27 гривен. Однако для тех, кто до кризиса имел ипотеку с ежемесячным платежом в 200 долларов (что в пересчете составляло примерно 1 тысячу гривен), сейчас нагрузка выросла в несколько раз. Ежемесячный платеж составляет те же 200 долларов, а в пересчете на гривну — 6000.
Вследствие такого сильного роста нагрузки на население в июне 2014 года было принято решение о принятии моратория на взыскание имущества по ипотечным валютным кредитам.
Сейчас этот мораторий был отменен.
По словам адвоката Андрея Шестирикова, с 23 сентября у банков все таки появилась возможность обращаться в суды для возврата средств, а до этого момента у граждан была возможность подать документы на реструктуризацию своего кредита. Те, кто воспользовался этой возможностью теперь имеют кредиты в гривне и ближайшие 10 лет может не переживать о колебании гривны. У остальных осталась два варианта:
- Готовиться к судебной тяжбе с кредиторами;
- Стать юридическим банкротом.
Яна Крамина