В Украине отменили запрет на взыскание кредитов на жилье: чего ждать должникам

Предыстория

Если вам для вас будет болезненным вспомнить кризисы 2008 и 2014 годов — пропустите этот абзац. Для всех кто остался, напомним, что в восьмом году национальная валюта обесценилась: за 8 гривен можно было купить 1 доллар. Сейчас это кажется сказкой, однако в те времена для заемщиков ипотечных кредитов в иностранной валюте — а таких было большинство, — это была огромная проблема. Теперь мы знаем, что это были «цветочки», так как в период следующего кризиса 2014 года за один доллар пришлось отдавать больше 30 гривен.

На данный момент НБУ стабилизировал валюту: за доллар мы платим 25-27 гривен. Однако для тех, кто до кризиса имел ипотеку с ежемесячным платежом в 200 долларов (что в пересчете составляло примерно 1 тысячу гривен), сейчас нагрузка выросла в несколько раз. Ежемесячный платеж составляет те же 200 долларов, а в пересчете на гривну — 6000.

Вследствие такого сильного роста нагрузки на население в июне 2014 года было принято решение о принятии моратория на взыскание имущества по ипотечным валютным кредитам.

Сейчас этот мораторий был отменен.

По словам адвоката Андрея Шестирикова, с 23 сентября у банков все таки появилась возможность обращаться в суды для возврата средств, а до этого момента у граждан была возможность подать документы на реструктуризацию своего кредита. Те, кто воспользовался этой возможностью теперь имеют кредиты в гривне и ближайшие 10 лет может не переживать о колебании гривны. У остальных осталась два варианта:

Готовиться к судебной тяжбе с кредиторами; Стать юридическим банкротом.

Яна Крамина