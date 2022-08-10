В Україну йде негода: оголошено штормове попередження (карта)

У четвер, 11 серпня, в багатьох областях України очікуються грози.

В Україні завтра, 11 серпня, очікується погіршення погоди. Зокрема, синоптики попереджають про грози, які накриють західні, північні та ще кілька областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

“11 серпня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях грози”, – йдеться у попередженні.

Як зазначається, оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, до вихідних в Україні поступово зміниться погода. Зокрема, спека, яка зараз охопила схід, південь та більшість центральних областей, трохи ослабне. Натомість в Україну прийдуть дощі та грози.

Як повідомляв Погода УНІАН, цього тижня в Україні очікується дуже спекотна погода. У першій половині тижня сильна спека в +34°…+37° накриє південні, східні та частину центральних областей. При цьому на заході і півночі країни очікується комфортна температура близько +20°…+25°. З середини тижня температурні контрасти згладяться: спека на півдні та сході трохи ослабне, а на заході й півночі стовпчики термометрів піднімуться. // УНІАН