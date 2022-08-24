Все больше частных лиц в Украине покупают охранные сигнализации и камеры наблюдения
Как и в случае со всей другой электроникой, цены на системы сигнализации и камеры наблюдения снижаются, а производительность их улучшилась. По данным компании Эфорт, все больше и больше частных лиц и предпринимателей охраняют свое имущество с помощью электронных сигнализаций, и это положительный момент.
Беспроводная сигнализация может обеспечить достаточную дальность работы. Фото: effort.in.ua/ru/
Специалисты компании заметили изменение среди тех, кто покупает охранные сигнализации и камеры наблюдения: если в прошлом это были в основном большие компании, которые защищали себя с помощью электронного наблюдения, то сегодня такое оборудование приобретают и частные лица, чтобы защищать свои жилища.
Самая важная причина, по которой частные лица покупают охранные сигнализации и системы наблюдения, заключается в том, что их цены резко упали за последние годы. Другая причина в том, что люди беспокоятся, когда читают в СМИ о том, как преступные группировки проникают в дома. Некоторые воры настолько наглые, что проникают в дом через парадную дверь, когда семья находится на заднем дворе.
Эксперты компании рекомендуют сочетание охранной сигнализации и камер наблюдения, как наиболее разумный выбор, а в сочетании с датчиками пожарной безопасности и утечки воды и газа, такой выбор можно назвать идеальным.
Типичные взломщики
Как правило, ограбления происходят по типичной схеме взлома жилья. Типичными домушниками являются организованные банды “гастролеров”. По словам специалистов компании, статистика показывает, что только 30-40 процентов краж со взломом в жилых домах совершаются местными грабителями. Независимо от происхождения грабители часто действуют систематически.
Они “работают” не наобум, а почти всегда выбирают объекты заранее. Воры за короткое время совершают множество краж со взломом, а затем пытаются покинуть город. Поэтому количество краж со взломом в разных локациях идет волнообразно. Пойманные воры заявляли на допросах, что выбирали дома, в которые легко проникнуть, например, без сигнализации, где можно спокойно «работать». Поэтому, конечно, в сдерживающем эффекте сигнализации есть много полезного.
Сегодня на рынке есть много разных типов сигнализаций – в том числе и модели, оснащенные камерой. Есть системы сигнализации, которые отправляют изображения и видео прямо на мобильный телефон или планшет владельца.
Современные системы сигнализации сегодня становятся все умнее и умнее благодаря встроенным функциям блокировки, камерам наблюдения, встроенной пожарной сигнализации, сигнализации утечки воды, поддержке домашних животных и т. д. Сигнализация, как правило, более взаимосвязана, чем раньше, и предлагает пользователю совершенно новые возможности в контроле своего жилища.
На что обратить внимание при выборе сигнализации?
Хорошая основная идея состоит в том, чтобы начать с себя и дизайна дома. Какая защита вам нужна, сколько стоит дом и как он расположен географически?
Последнее может быть объяснено тем, что ваш дом, к примеру, может находиться в удалении от соседей. Тогда потребность в лучшей домашней сигнализации может быть больше. То же самое, если вы живете в доме с несколькими балконами и альтернативными входами — или если дом в несколько этажей. В таких случаях нужна более качественная, более надежная сигнализация, чем если это, например, дача – на которой можно не хранить ничего ценного.
Начните с собственных потребностей и того, как выглядит охраняемое имущество. Однако нельзя недооценивать и важность того, где вы живете. Некоторые города и некоторые районы больше страдают от краж со взломом, чем другие.
Глядя на проблему сигнализации с более профессиональной точки зрения, есть одна модель, которая рекомендуется больше, чем другие. Это в форме сигнализации, подключенной к центру сигнализации, дополненной пожарной сигнализацией, детекторами утечек и камерами. Эти домашние сигнализации рекомендуются, например, полицией и большинством страховых компаний. Немного забавная, но очень показательная деталь в том, что эти устройства также рекомендуются взломщиками.
Что касается установки сигнализации, есть две вещи для сравнения. Во-первых, это не настолько просто, чтобы сделать это самостоятельно. Во-вторых, профессиональная установка не стоит таких уж больших денег. Это означает, что рекомендуется выбрать последний вариант.
Опытный установщик домашней сигнализации знает важность правильного размещения всех компонентов системы и, как следствие, также может создать более безопасную и обширную зону. Риск, который существует, если вы решите установить сигнализацию для дачи или квартиры самостоятельно, заключается в том, что при малейшей оплошности, в конечном итоге вы получите систему, которая не обеспечивает достаточную защиту.
Как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения страхования предпочтительнее профессиональная установка.