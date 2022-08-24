Все больше частных лиц в Украине покупают охранные сигнализации и камеры наблюдения

Как и в случае со всей другой электроникой, цены на системы сигнализации и камеры наблюдения снижаются, а производительность их улучшилась. По данным компании Эфорт, все больше и больше частных лиц и предпринимателей охраняют свое имущество с помощью электронных сигнализаций, и это положительный момент.

Беспроводная сигнализация может обеспечить достаточную дальность работы. Фото: effort.in.ua/ru/

Специалисты компании заметили изменение среди тех, кто покупает охранные сигнализации и камеры наблюдения: если в прошлом это были в основном большие компании, которые защищали себя с помощью электронного наблюдения, то сегодня такое оборудование приобретают и частные лица, чтобы защищать свои жилища.

Самая важная причина, по которой частные лица покупают охранные сигнализации и системы наблюдения, заключается в том, что их цены резко упали за последние годы. Другая причина в том, что люди беспокоятся, когда читают в СМИ о том, как преступные группировки проникают в дома. Некоторые воры настолько наглые, что проникают в дом через парадную дверь, когда семья находится на заднем дворе.

Эксперты компании рекомендуют сочетание охранной сигнализации и камер наблюдения, как наиболее разумный выбор, а в сочетании с датчиками пожарной безопасности и утечки воды и газа, такой выбор можно назвать идеальным.

Типичные взломщики

Как правило, ограбления происходят по типичной схеме взлома жилья. Типичными домушниками являются организованные банды “гастролеров”. По словам специалистов компании, статистика показывает, что только 30-40 процентов краж со взломом в жилых домах совершаются местными грабителями. Независимо от происхождения грабители часто действуют систематически.

Они “работают” не наобум, а почти всегда выбирают объекты заранее. Воры за короткое время совершают множество краж со взломом, а затем пытаются покинуть город. Поэтому количество краж со взломом в разных локациях идет волнообразно. Пойманные воры заявляли на допросах, что выбирали дома, в которые легко проникнуть, например, без сигнализации, где можно спокойно «работать». Поэтому, конечно, в сдерживающем эффекте сигнализации есть много полезного.

Сегодня на рынке есть много разных типов сигнализаций – в том числе и модели, оснащенные камерой. Есть системы сигнализации, которые отправляют изображения и видео прямо на мобильный телефон или планшет владельца.