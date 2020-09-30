За минулу добу в ЗСУ зареєстровано 61 новий випадок захворювання на COVID-19

Станом на 10.00 30 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 628 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 2247 осіб, летальних випадків – 10. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 552 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 139 осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 61 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 17 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ – 3 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 4 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Південого регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець, Хмельницький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Мукачівський військовий госпіталь – 2 військовослужбовця, Чернігівська МКЛ – 1 військовослужбовець, Київська МКЛ – 1 працівник ЗС України, Запорізька обласна інфекційна лікарня – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 44 особи (Київська область – 8 військовослужбовців, Одеська область – 8 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Львівська область – 10 військовослужбовців та 3 працівника ЗС України, Харківська область – 3 військовослужбовця, Чернігівська область – 2 військовослужбовця, Рівненська та Полтавська області — по 2 військовослужбовця та 1 працівнику ЗС України, Вінницька, Хмельницька та Закарпатська області – по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.