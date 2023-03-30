«Таких ватників треба гнати в три шиї»: олімпійська чемпіонка розкритикувала міністра Гутцайта

Стеллі Захаровій не сподобалася позиція президента НОК щодо недопуску росіян і білорусів до турнірів.

Олімпійська чемпіонка та віце-президент Української федерації гімнастики Стелла Захарова різко відреагувала на слова президента НОК Вадима Гутцайта, котрий неоднозначно висловився про допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань.

На своїй сторінці у Facebook Захарова висловилася щодо цієї проблеми. Також вона поставила питання Гутцайту.

“Тепер і моя думка щодо реакції міністерства молоді і спорту та НОК на рішення МОК допускати на міжнародні змагання росіян та білорусів.

У мене питання:

За кого наш міністр – він же президент НОК?

Дякувати за допущення спортсменів країн-агресорів навіть під нейтральним прапором – неприйнятно!”, – написала Захарова.

Також вона зазначила, що “всі ці лояльні рішення вже показали свою неефективність”. На її думку росіян і білорусів потрібно заблокувати у всіх сферах жорстко і безкомпромісно. Такі кроки повинні відобразитися на житті населення цих країн та їх еліти.

Більше того, Захарова здивувалася, чому Гутцайт подякував за проміжні рішення МОК. Також вона порадила, що потрібно зробити з міністром молоді та спорту, котрий за сумісництвом є головою НОК.

“Вище спортивне керівництво не тільки такими висловлюваннями ганьбить нашу країну, але і заважає нашій адекватній та активній спортивній спільноті захищати себе і відстоювати свої права та міцну позицію.

В той час, як президенти інших країн критикують рішення МОК, вищий спортивний орган влади не тільки ганьбить нашу спортивну сім’ю, але підставляє нашого президента і Україну в цілому.

Таких ватників треба гнати в три шиї, тоді і перемога не за горами”, – заявила Захарова.

Відзначимо, що представники світової спільноти продовжують працювати над тим, щоб не допустити росіян та білорусів до участі на Олімпіаді-2024 у Парижі. У той час як МОК хоче дозволити представникам країн-терористів змагатися на Іграх, 35 країн стверджують, що РФ і Білорусь не повинні повертатися у світовий спорт, поки російський президент Володимир Путін не припинить війну проти України. // УНІАН