Кадирівці захопили психоневрологічний інтернат у Бородянці і ведуть звідти артилерійський вогонь, — омбудсман

Наразі зв’язку з керівництвом інтернату немає.

Чеченські військові російської армії (також відомі як кадирівці — за іменем очільника Чеченської республіки Рамзана Кадирова) захопили психоневрологічний інтернат у місті Бородянка в Київській області.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на дані Міністерства соціальної політики.

«Кадирівські угруповання збройних сил РФ захопили психоневрологічний інтернат у м. Бородянка Київської області, де перебувають 600 пацієнтів. Утриманці інтернату є особами із стійкими інтелектуальними та/або психічними порушеннями, які потребують постійного догляду та лікування. Ця інформація підтверджена Мінсоцполітики України: про факт захоплення встигло повідомити керівництво інтернату», — заявила омбудсман.

Наразі зв’язку з керівництвом інтернату немає.

Денісова також повідомила, що, за інформацією мешканців міста, війська агресора замінували всі підходи до інтернату, прикриваючись підопічними та персоналом закладу, звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії.

«Своїми діями держава-окупант порушує всі можливі норми IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року», — наголосила Денісова.

Вона звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста із закликом сприяти створенню гуманітарного коридору для виведення пацієнтів і персоналу закладу з-під вогню ворога. Денісова також укотре звернулася до країн-членів НАТО з проханням закрити небо над Україною.

Нагадаємо, раніше з Бородянки евакуювали частину людей, оскільки російські окупанти не пропускали допомогу на частині напрямків. // LB.ua