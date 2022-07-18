Кім пообіцяв по 100 доларів жителям Миколаївщини за інформацію про коригувальників ворожого вогню

“Можна вже приглядатися до негідників, які помагають росіянам”.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв платити по 100 доларів тим жителям, які будуть виявляти і здавати осіб, котрі коригують ворожий вогонь по області.

Про це Кім розповів у своєму Telegram.

За його словами, росіяни через телеграм-канали обіцяють анонімність українцям, які погоджуються ставати для окупантів навідниками.

“Вони якісь там копійки платять. Тисячу чи півтори тисячі гривень. Обіцяють анонімність, але анонімності ніякої нема. Ми їх все одно потихеньку ловимо”, – сказав керівник ОВА.

Він заявив, що для протидії ворожим вербуванням придумали ідею з винагородою за коригувальників.