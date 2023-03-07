Київські патрульні виявили двох осіб, яких цікавили блокпости та стратегічні об’єкти
Нещодавно на вулиці Резервній охоронці порядку помітили чоловіка, який побачивши поліцейських, помітно занервував та підозріло себе поводив. Під час поверхневої перевірки в телефоні 26-річного киянина інспектори виявили додаток, через який він фотографував об’єкти інфраструктури міста та отримував за це винагороду.
Інший випадок трапився на вулиці Богатирській. У 42-річного чоловіка патрульні виявили бінокль, записувальні прилади та фотоапарат, в якому були зображення блокпостів та військових об’єктів Києва.
В обох випадках охоронці порядку доставили ймовірних порушників до управління поліції для встановлення всіх обставин.
Зауважимо, що відповідно до статті 114-2 ККУ, поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану — карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
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