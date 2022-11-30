Мати полоненого росіянина «наїхала» на Путіна та Шойгу: «Ми худоба, чи що?» (відео)

Кілька днів тому жінка отримала підтвердження, що її син Кирило Чистяков перебуває у полоні.

Мати російського військового, який потрапив в український полон, Ірина Чистякова заявила, що в Україні до її сина ставляться краще, ніж командування РФ. А влада Росії нічого не робить для повернення своїх солдатів.

З такою заявою Чистякова виступила на брифінгу “Ради матерів і дружин військовослужбовців”, повідомляє Телеграм-канал “Можем объяснить” і публікує відповідне відео.

Зазначається, що вона шукала свого сина-окупанта кілька місяців, а Міноборони РФ у пошуках їй ніяк не допомагало. Мати російського солдата, який потрапив у полон, сказала:

“… Це мій син, і він мені потрібен. Він не потрібен Путіну, він не потрібен Шойгу. Вони сидять, їм тепло! Вони ж не в окопах і не у в’язниці 8 місяців в Україні! У нацистів, як вони кажуть. Питання – а чому у нацистів наші полонені виходять нормальні? Може, ви нам щось не договорюєте і там зовсім не нацисти?”.

Жінка каже, що по суті в Україні зберегли життя її синові, а ще співробітники СБУ нібито пропонували їй свою допомогу в пошуках Кирила.

“Ми худоба, чи що? Ми народжували своїх дітей не для того, щоб хтось розв’язував свої проблеми!.. Ви не зліть нас, матерів. Ви поверніть нам наших дітей”, – звернулася мати солдата РФ, який потрапив у полон, до російського керівництва.

Як Кирило Чистяков потрапив у полон

Чистякова призвали на строкову службу в жовтні 2021 року, його відправили до військової частини в Лузі. Коли керівництво армії РФ вже точно знало, що повномасштабному вторгненню в Україну бути, воно обманним шляхом змусило солдата підписати контракт. Так у лютому 2022-го року Кирило потрапив на війну проти України. Але через місяць він зник безвісти.

Мати військового Ірина Чистякова подолала шлях з Карелії до Донецька, потім – до Маріуполя, а потім провела тиждень у морзі Ростова-на-Дону. Але сина так і не знайшла.

Лише кілька днів тому жінка отримала підтвердження, що її син Кирило Чистяков перебуває у полоні.

Який вигляд має табір для російських військовополонених в Україні

Раніше Міністерство юстиції показало, в яких умовах Україна утримує російських військовополонених. Табір для військовополонених охороняється, всередині будівлі утримувані особи можуть вільно пересуватися.

Для військовополонених створено належні побутові умови, організовано медичне забезпечення. // УНІАН